Fractyl Health gagne du terrain grâce à une procédure expérimentale qui permet de maintenir la perte de poids dans le cadre d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Fractyl Health GUTS.O augmentent de 24,7 % à 1,26 $ avant la cloche

** La société déclare que les patients traités avec son produit expérimental principal Revita ont conservé leur perte de poids après l'arrêt du médicament GLP-1

** Revita est une procédure endoscopique ambulatoire conçue pour modifier le dysfonctionnement de la partie de l'intestin grêle par ablation hydrothermique afin de restaurer la santé métabolique

** Après 3 mois, les personnes traitées avec Revita ont perdu 2,5 % de poids total supplémentaire après l'arrêt du tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N , l'ingrédient actif de son médicament phare contre l'obésité Zepbound, tandis que les personnes ayant subi une procédure fictive ont repris 10 % de leur poids total

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 51 % depuis le début de l'année