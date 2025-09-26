 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fractyl Health affirme qu'une procédure expérimentale permet de maintenir la perte de poids dans le cadre d'une étude
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 1 et de détails dans l'ensemble de l'article)

Fractyl Health GUTS.O a déclaré que saprocédure expérimentaleambulatoire a contribué à préserver la perte de poids après l'arrêt d'un médicament GLP-1, ce qui a entraîné une hausse de 23% desactions de la société dans les échanges avant la mise sur le marché vendredi.

La société a testé l'efficacité de sa procédure expérimentale ambulatoire appelée Revita, qui modifie une partie de l'intestin grêle chez les patients qui ont arrêté le tirzepatide, l'ingrédient actif du médicament amaigrissant d'Eli Lilly LLY.N .

L'étude a montré que les personnes ayant subi la procédure ont perdu 2,5 % de poids supplémentaire trois mois après l'arrêt du médicament, tandis que les autres participants à l'essai qui ont subi une procédure fictive ont repris 10 % de leur poids, a déclaré la société.

La procédure a également démontré une sécurité et une tolérabilité favorables, selon Fractyl.

Revita a été désigné par la FDA des États-Unis comme "Breakthrough Device" pour le maintien du poids chez les personnes souffrant d'obésité qui arrêtent les médicaments GLP-1.

