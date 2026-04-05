Foxconn : hausse du chiffre d'affaires au premier trimestre, mais mise en garde contre la géopolitique

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* Le chiffre d'affaires de Foxconn au 1er trimestre a augmenté de 29,7 % en glissement annuel

* Foxconn bénéficie de l'augmentation de la demande en matière d'IA

* La société publiera ses résultats du 1er trimestre le 14 mai

(Mises à jour)

L'entreprise taïwanaise Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a annoncé une hausse de 29,7 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande de produits d'intelligence artificielle, bien qu'elle ait mis en garde contre la "volatilité" de la politique mondiale.

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NVDA.O et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O ont bondi à 2,13 billions de dollars taïwanais (66,60 milliards de dollars), a déclaré Foxconn 2317.TW dans un communiqué dimanche.

Ce chiffre est légèrement inférieur à l'estimation SmartEstimate de LSEG de 2,148 billions de dollars taïwanais, qui donne plus de poids aux prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

La forte demande en matière d'IA a entraîné une forte croissance du chiffre d'affaires de sa division "cloud" et produits de réseau. L'électronique grand public intelligente, qui comprend les iPhones, a affiché une croissance "significative" grâce au lancement de nouveaux produits, a déclaré l'entreprise.

À lui seul, le chiffre d'affaires du mois de mars a augmenté de 45,6 % en glissement annuel pour atteindre 803,7 milliards de dollars taïwanais, un record pour ce mois.

Les opérations devraient augmenter à la fois en glissement trimestriel et en glissement annuel au deuxième trimestre, les baies AI maintenant une tendance de croissance continue, a déclaré l'entreprise.

Toutefois, "il reste nécessaire de surveiller l'impact de la volatilité de la situation politique et économique mondiale", a déclaré Foxconn, sans donner plus de détails.

Le mois dernier, le président Young Liu a déclaré que le plus grand défi externe de cette année pour l'entreprise était la situation économique et politique mondiale, en particulier la guerre au Moyen-Orient.

Foxconn, anciennement appelé Hon Hai Precision Industry, ne fournit pas de prévisions chiffrées. Elle présentera ses résultats complets pour le premier trimestre le 14 mai.

Les actions de Foxconn ont chuté de 16 % cette année, ce qui est inférieur à la hausse de 12 % du marché taïwanais .TWII . L'action a clôturé en baisse de 2 % jeudi avant la publication des données sur le chiffre d'affaires, ce qui correspond globalement à l'indice de référence.

Les marchés financiers taïwanais ont été fermés vendredi pour cause de vacances et reprendront leurs activités mardi.

(1 $ = 31,9800 dollars taïwanais)