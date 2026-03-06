 Aller au contenu principal
Foxconn déclare que le conflit iranien n'a eu qu'un impact limité jusqu'à présent
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 04:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conflit entre les Etats-Unis et Israël et l'Iran a un impact limité sur Foxconn 2317.TW , a déclaré vendredi le président du plus grand fabricant d'électronique au monde et du principal fabricant de serveurs d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O .

S'adressant aux journalistes à son siège dans la ville de New Taipei, voisine de Taipei, Young Liu a déclaré qu'il s'attendait à ce que 2026 soit une très bonne année pour l'entreprise technologique.

