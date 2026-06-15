Fox va racheter le groupe de streaming Roku pour $22 mds

Fox Corp FOXA.O a annoncé lundi le rachat du groupe de streaming Roku ROKU.O , dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars (18,95 milliards d'euros), le géant américain des médias cherchant à renforcer sa position alors que le public se tourne massivement vers le numérique.

La transaction offre à Fox, qui dépend de la télévision par câble, un accès direct à l'importante clientèle de Roku, qui compte plus de 100 millions de foyers, ce qui lui permettra de mieux vendre des publicités ciblées et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la distribution traditionnelle.

Fox acquerra Roku pour 160 dollars par action, soit une prime de 11,4% par rapport au dernier cours de clôture de Roku.

A la Bourse New York lundi, l'action Fox a reculé de 8% avant l'ouverture, tandis que la cotation du titre Roku a été suspendue.

Roku est l'une des premières entreprises à avoir permis l'accès à des plateformes de streaming telles que Netflix et YouTube sur les téléviseurs via des appareils connectés et des téléviseurs intelligents. Son activité repose en grande partie sur les revenus publicitaires, qui ont généré 613 millions de dollars au premier trimestre, et les abonnements générés par les applications de streaming sur sa plateforme.

Fox exploite déjà Tubi, tandis que Roku gère The Roku Channel, et la combinaison des deux plateformes pourrait créer un leader incontesté du streaming, avec une part significative de l'audience télévisuelle totale, ont déclaré dimanche les analystes de JP Morgan.

La société issue de la fusion deviendra le troisième acteur du marché américain de la télévision en termes de part d'audience, ont déclaré Fox et Roku.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année civile 2027.

À l'issue de la transaction, les actionnaires actuels de Fox devraient détenir environ 73% de la société issue de la fusion et ceux de Roku environ 27%.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)