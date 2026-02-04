Fox dépasse ses estimations de revenus trimestriels grâce aux sports et à la force de Tubi

(Ajout de détails dans les paragraphes 5 à 7)

Fox Corp FOXA.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel mercredi, soutenu par une forte demande de publicité sur ses réseaux d'information et de sport et par la croissance de son service de streaming financé par la publicité, Tubi.

La demande pour les programmes d'information et de sport de Fox est restée stable, aidée par un fort engagement de l'audience pour les événements en direct tels que les matchs de la Ligue nationale de football (NFL) et une audience solide pour Fox News, qui a continué à commander des tarifs publicitaires élevés.

La NFL est la ligue professionnelle la plus populaire aux États-Unis, avec des matchs qui attirent régulièrement des dizaines de millions de téléspectateurs.

Les réseaux de la société sont considérés comme des contenus incontournables et sont inclus dans tous les grands bouquets de télévision payante et virtuelle, ce qui donne à la société un avantage dans les négociations avec les distributeurs, selon les analystes.

Le segment de programmation des réseaux câblés de Fox, qui comprend Fox News et les réseaux sportifs câblés, a enregistré une croissance de 5 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 2,28 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de l'année. Le segment a enregistré une croissance de 7 % de ses recettes publicitaires.

Selon Guggenheim Securities, Fox News a gagné plus de 200 nouveaux annonceurs de marque après le cycle électoral, ces annonceurs continuant à dépenser au-delà des événements d'actualité ponctuels.

Tubi a élargi la portée de Fox sur le marché de la diffusion en continu financée par la publicité, en aidant à attirer les jeunes téléspectateurs qui coupent le cordon et que la télévision traditionnelle a de plus en plus de mal à atteindre.

Le revenu total pour le deuxième trimestre s'est élevé à 5,18 milliards de dollars, contre des estimations de 5,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.