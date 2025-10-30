 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,77
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fox Corp. en hausse après un premier trimestre encourageant
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Fox Corp FOXA.O augmentent de 4,5 % à 63,56 $ avant le marché

** FOXA annonce un chiffre d'affaires de 3,74 milliards de dollars pour le 1er trimestre (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N3WB1O1">link nL4N3WB1O1 /Run ), dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** FOXA annonce un bénéfice par action ajusté de 1,51 $ au premier trimestre, dépassant les attentes de 1,08 $

** FOXA annonce des revenus publicitaires de 1,41 milliard de dollars au 1er trimestre, dépassant les attentes de 1,17 milliard de dollars

** FOXA annonce des revenus de programmation de réseau câblé de 1,66 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,61 milliard de dollars

** Tubi, la plateforme de streaming gratuit de Fox, devient rentable

** La NFL sur Fox a attiré en moyenne près de 22 millions de téléspectateurs en septembre, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année dernière

** La société annonce un rachat d'actions accéléré de 1,5 milliard de dollars à compter du 31 octobre 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 25,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FOX RG-A
65,2000 USD NASDAQ +7,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank