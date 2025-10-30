Fox Corp. en hausse après un premier trimestre encourageant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Fox Corp FOXA.O augmentent de 4,5 % à 63,56 $ avant le marché

** FOXA annonce un chiffre d'affaires de 3,74 milliards de dollars pour le 1er trimestre (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N3WB1O1">link nL4N3WB1O1 /Run ), dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** FOXA annonce un bénéfice par action ajusté de 1,51 $ au premier trimestre, dépassant les attentes de 1,08 $

** FOXA annonce des revenus publicitaires de 1,41 milliard de dollars au 1er trimestre, dépassant les attentes de 1,17 milliard de dollars

** FOXA annonce des revenus de programmation de réseau câblé de 1,66 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,61 milliard de dollars

** Tubi, la plateforme de streaming gratuit de Fox, devient rentable

** La NFL sur Fox a attiré en moyenne près de 22 millions de téléspectateurs en septembre, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année dernière

** La société annonce un rachat d'actions accéléré de 1,5 milliard de dollars à compter du 31 octobre 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 25,2 % depuis le début de l'année