Fox conclut un accord de 22 milliards de dollars avec Roku pour renforcer son offensive dans le domaine du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cet accord permet à Fox d'accéder aux plus de 100 millions de foyers de Roku ainsi qu'à des données plus précises pour le ciblage publicitaire

* Les investisseurs de Roku recevront 96 dollars en espèces et environ 0,97 action Fox de classe A par action détenue

* Les actionnaires de Fox détiendront environ 73 % de la société fusionnée après la clôture de l'opération

* Les sociétés prévoient que l'accord sera finalisé au cours du premier semestre de l'année civile 2027

(Ajoute des informations sur la consolidation du secteur et met à jour l'évolution du cours de l'action) par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

Fox Corp FOXA.O rachète Roku ROKU.O dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars, pariant que l'association de ses programmes sportifs et d'information avec une plateforme de streaming TV de premier plan renforcera sa position alors que les audiences se tournent vers le numérique.

L'accord, annoncé lundi, permet à Fox d'accéder à plus de 100 millions de foyers utilisant la plateforme de streaming de Roku, ce qui pourrait aider cette entreprise médiatique, qui dépend fortement de la télévision par câble, à mieux cibler ses publicités et à réduire sa dépendance vis-à-vis des modes de distribution traditionnels. Il s'agit de la première acquisition majeure de Fox depuis que le directeur général et président Lachlan Murdoch a consolidé son contrôle sur l'empire médiatique bâti par son père Rupert, à la suite d'un accord familial conclu l'année dernière.

Lundi, Lachlan Murdoch a qualifié l'accord avec Roku de "moment décisif" pour Fox, qui "réunit le portefeuille de contenus en direct le plus précieux en matière de consommation vidéo et la plateforme de streaming de premier plan grâce à laquelle l'Amérique les regarde". L'action Fox a chuté de près de 14 % en pré-ouverture. Roku n'a progressé que de 0,5 % à 144,6 dollars et s'échangeait en dessous du prix d'offre de 160 dollars par action.

L'une des premières entreprises à avoir introduit des plateformes de streaming telles que Netflix et YouTube à la télévision via des appareils connectés et des téléviseurs intelligents, l'activité de Roku repose en grande partie sur les revenus publicitaires et les abonnements provenant des applications de streaming sur sa plateforme. La société exploite également la chaîne gratuite Roku Channel. La publicité est son principal moteur, avec un chiffre d'affaires de 613 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente. Aux termes de l'accord, les investisseurs de Roku recevront 96 dollars en espèces et environ 0,97 action Fox de classe A pour chaque action détenue, ce qui valorise l'offre à 160 dollars par action. Cela représente une prime de 33,7 % par rapport au cours de clôture de Roku jeudi, la veille de la publication d'articles, notamment par Reuters, indiquant que l'entreprise étudiait différentes options, dont une vente.

UN COUP DE POUCE AU STREAMING Si Fox domine la télévision par câble grâce à son offre sportive et à la très populaire Fox News, le groupe est confronté au phénomène du "cord-cutting", les consommateurs se détournant de la télévision traditionnelle . La concurrence croissante , stimulée par la consolidation du secteur, constitue également un défi. La semaine dernière, la division de la concurrence du ministère américain de la Justice a donné son feu vert au projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery < WBD.O> par Paramount Skydance Corp PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, une opération qui donnerait naissance à un géant du secteur regroupant de grands studios et des chaînes telles que CNN et CBS. L'acquisition de Roku permettrait à Fox d'être plus compétitive, la société issue de la fusion devant devenir le troisième acteur du marché américain de la télévision en termes d'audience. Fox exploite déjà le service gratuit Tubi et le service de streaming par abonnement Fox One, lancé l'année dernière.

"Cela donne à Fox un plus grand contrôle sur la découverte, les données et la monétisation à un moment où l'audience télévisuelle continue de s'éloigner des chaînes traditionnelles", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

"Regrouper sous un même toit des contenus premium, du sport en direct, de la publicité et la distribution sur plateforme crée une offre très attractive."

Les actionnaires de Fox détiendront environ 73 % de la société fusionnée après la clôture de l'opération, les investisseurs de Roku détenant le reste.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année civile 2027 et générer environ 400 millions de dollars d'économies annuelles.

Fox prévoit de financer la partie en numéraire par le biais de nouveaux emprunts et de sa trésorerie disponible, avec le soutien d’un financement relais de 12 milliards de dollars engagé par Morgan Stanley.