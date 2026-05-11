 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fox affiche des résultats encourageants grâce au succès de Tubi et à la hausse des redevances de distribution
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de la conférence téléphonique et du contexte)

Fox Corp FOXA.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du troisième trimestre, grâce à la forte croissance de son service de streaming Tubi et à l'augmentation des redevances versées par les abonnés au câble et au satellite.

Les actions de la société ont progressé de plus de 3%, les dirigeants de Fox s'étant montrés optimistes quant à un marché "très sain" en termes de ventes anticipées, avec des tendances publicitaires sous-jacentes solides dans ses divisions d'information, de sport et de streaming.

Le chiffre d'affaires publicitaire global a reculé de 24% au cours du trimestre clos le 31 mars, par rapport au même trimestre de l'année dernière, durant lequel la société avait diffusé le "Super Bowl LIX", ce qui lui avait permis d'attirer davantage de publicité.

"Si l'on exclut l'impact du Super Bowl et les autres changements de calendrier de la phase finale de la NFL (National Football League), le chiffre d'affaires publicitaire total de notre société aurait affiché une croissance à deux chiffres par rapport au trimestre de l'année précédente", a déclaré le directeur financier Steve Tomsic lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La société s'attend à de solides revenus publicitaires liés à la politique lors du prochain cycle électoral de mi-mandat, les chaînes locales dans des États clés comme la Floride et la Géorgie devant en être les principales bénéficiaires, un effet renforcé par les "fonds thématiques" affluant vers des États tels que la Californie.

Fox a annoncé un chiffre d'affaires de 3,99 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice par action ajusté de 1,32 dollar a dépassé les estimations de 97 cents par action.

La société a indiqué que les recettes publicitaires de ses programmes diffusés sur le réseau câblé avaient augmenté de 5%, principalement grâce à la hausse des tarifs publicitaires pour les actualités et à la diffusion de la World Baseball Classic, bien que cette hausse ait été partiellement compensée par une baisse des audiences.

Le directeur général Lachlan Murdoch a déclaré que Fox était au courant des spéculations concernant l'intérêt potentiel de la NFL pour renégocier et prolonger les contrats actuels, mais que la société n'avait eu "aucune discussion de fond" avec la ligue.

Fox a acquis les droits de deux matchs supplémentaires de la saison régulière de la NFL, dont un à l'étranger, créant ainsi un triple programme historique à la télévision hertzienne, a-t-il déclaré.

Sport

Valeurs associées

FOX RG-A
64,2850 USD NASDAQ +2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La vice-présidente des Philippines Sara Duterte, le 18 février 2026, dans la région de Manille ( AFP / Jam STA ROSA )
    Les parlementaires philippins votent en faveur de la destitution de la vice-présidente Sara Duterte
    information fournie par AFP 11.05.2026 17:19 

    La Chambre des représentants des Philippines a voté lundi, à une large majorité, la mise en accusation de la vice-présidente Sara Duterte, ouvrant la voie à un procès au Sénat qui pourrait empêcher sa candidature à la présidence en 2028. Sara Duterte est la fille ... Lire la suite

  • Diego Simeone dithyrambique envers le Barça
    Diego Simeone dithyrambique envers le Barça
    information fournie par So Foot 11.05.2026 17:15 

    C’est (re)confirmé : le FC Barcelone a un nouveau fan assez spécial. Avant son déplacement à Osasuna (mardi, 21h30), l’Atlético de Madrid a organisé la traditionnelle conférence de presse avec son entraîneur Diego Simeone , ce lundi. L’Argentin s’est montré particulièrement ... Lire la suite

  • Une légende d'Arsenal quitte le club
    Une légende d'Arsenal quitte le club
    information fournie par So Foot 11.05.2026 17:14 

    L’adieu aux larmes. Après neuf saisons passées du côté d’Arsenal, Beth Mead quittera le club londonien à la fin de la saison comme annoncé par Arsenal dans un communiqué. After nine incredible years with our number 9, it's time to say goodbye 🥺 The true definition ... Lire la suite

  • L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur
    L'arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par coeur
    information fournie par So Foot 11.05.2026 16:57 

    À vos sifflets, prêts ? Partez ! Alors que les championnats arrivent tous à leur terme, les finales des quatre coupes d’Europe respectives se profilent et se rapprochent. Ce lundi, l’UEFA a communiqué l’intégralité des corps arbitraux qui les dirigeront et, en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank