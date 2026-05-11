Ángel Di María est le joueur le plus branché du moment

Est-ce qu’on dit seis-siete en espagnol ? De retour en Argentine depuis l’année dernière , Ángel Di María se régale toujours au pays du côté de Rosario Central. Avec un trophée récolté l’an dernier, un derby glané de sa botte, le folklore d’un chien sur la pelouse et une participation à la Copa Libertadores cette saison, l’ailier en a pour son argent .

Mais il régale aussi ses filles. Buteur hier en huitième de la phase finale du championnat d’ouverture face à Independiente (victoire 3-1) , le Fideo a pensé à ses progénitures lors de sa célébration après son ouverture du score.…

JF pour SOFOOT.com