FOUNTAINE PAJOT : PERSPECTIVES 2022/23

Poursuite du plan Odysséa 2024 vers une plaisance décarbonée

2022/23, une croissance attendue entre +10% et +15%

Odysséa 2024, pour des bateaux plus vertueux

Devenir le pionnier de la transition environnementale dans l'industrie nautique, est l'objectif que s'est fixé le Groupe Fountaine Pajot. L'analyse approfondie des activités du Groupe, en retenant le protocole GHG ( Green House Gas protocol ), a permis d'évaluer l'impact carbone de ses activités : 80% de l'empreinte carbone provient de la phase d'utilisation du bateau, et 20% de la phase amont (production et achats) et aval (fin du cycle de vie).

Avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, le plan Odysséa 2024 et la plateforme d'innovation ODSea Lab, s'articulent autour :

d'actions de maitrise et de sensibilisation aux enjeux environnementaux (vis-à-vis des parties prenantes),

d'une plateforme d'innovation ODSea Lab pour associer nos fournisseurs et partenaires au développement du bateau plus vertueux,

d'une première traduction concrète et majeure de ce travail collaboratif avec le lancement d'une motorisation électrique hybride pour nos voiliers : l'Aura 51, est ainsi le premier modèle Fountaine Pajot équipé dans sa version Smart Electric® de moteurs électriques et d'un système de gestion de l'énergie à bord.

Cette première réalisation, qui en appelle d'autres, donne à nos clients la possibilité d'une expérience de navigation à la fois sans impact carbone, silencieuse, et plus respectueuse des milieux marins.

Perspectives 2022/23 favorables avec une croissance attendue entre +10% et +15%

Le carnet de commandes dont dispose le Groupe Fountaine Pajot couvre à la fois l'exercice 2022/23 et une grande partie des exercices à suivre. Il nous permet d'envisager une croissance pour l'année 2022/23 entre +10% et +15%.

La profondeur et la qualité du carnet de commandes traduisent la confiance de la clientèle, des concessionnaires aux particuliers, et des loueurs, dans la performance des produits et des marques du Groupe.

Fort de cette bonne dynamique commerciale, le Groupe Fountaine Pajot anticipe de nouveau, une croissance de ses ventes, portée par :

des capacités de production renforcées (embauches et sous traitance),

des lancements de produits - le New 80, chez Fountaine Pajot, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot qui sera lancé à l'été 2023 ;le D37, chez Dufour, seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord,

le déploiement commercial de l'électrique hybride.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré « Au cours des dernières années, marquées par la crise sanitaire, l'inflation et les difficultés d'approvisionnements, le Groupe a su démontrer sa capacité à surmonter des défis majeurs. Fort de notre positionnement sur un marché porteur, nous sommes confiants sur notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance. Enfin, l'éco-navigation est au cœur des préoccupations de Fountaine Pajot, pour une plaisance plus durable et plus respectueuse. »

Calendrier de communication :

Assemblée Générale Le 23 février 2023 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022/23 et perspectives mi-avril 2023 (après Bourse) Résultats du 1er semestre 2022/23 mi-juin 2023 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2021/22 (au 31 août 2022), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 219,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

