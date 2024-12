Fountaine Pajot: forte hausse des bénéfices annuels information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie un bénéfice net part du groupe en amélioration à 34,4 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24 (clos fin août), contre 11,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation à 60 millions, contre 39,9 millions.



Porté par l'augmentation des volumes et des prix, le fabricant de navires de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 26,9% (+17% à périmètre constant) à 351,3 millions d'euros, une dynamique soutenue par l'accélération des rythmes de production.



'Dans un contexte de marché qui se normalise, le groupe peut s'appuyer à la fois sur le portefeuille de commandes embarqué et sur ses capacités d'adaptation en ajustant ses rythmes à la demande', affirme Fountaine Pajot qui 'aborde l'avenir en confiance'.





