Fossil Group Inc devrait afficher une perte de 21 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Fossil Group Inc FOSL.OQ FOSL.O devrait publier ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Richardson au Texas devrait déclarer un chiffre d'affaires de 198,042 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Fossil Group Inc est une perte de 21 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de l'habillement et des accessoires est également "Acheter"

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Fossil Group Inc est de 5,00 $, soit environ 66,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,67 $

11 août