Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: ventes des parts dans BHTC finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Mahle et Forvia Hella indiquent avoir finalisé, après feu vert par les autorités compétentes, la vente de leur participation respective de 50% dans leur joint-venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) à AUO Corporation, conformément à l'accord du 2 octobre dernier.



Cette cession, sur la base d'une valeur d'entreprise de 600 millions d'euros, est le résultat de discussions constructives entre Mahle et Forvia Hella concernant le positionnement et l'orientation futurs de BHTC.



Spécialisé dans la climatisation et les solutions système dans l'IHM (interface homme-machine), BHTC emploie actuellement environ 3.100 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros en 2023.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +1.67%