Forvia: une authentification biométrique via l'iris information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Forvia a dévoilé mercredi à l'occasion du salon automobile de Shanghai un système d'authentification biométrique sécurisé à bord des véhicules basée sur la reconnaissance de l'iris et du visage.



Cette technologie, développée avec l'entreprise suédoise Smart Eye, consiste à utiliser la même caméra déjà en place pour la surveillance du conducteur.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent que cette innovation est de nature à favoriser des fonctionnalités telles que les paiements dans la voiture ou l'accès personnalisé sans ajouter de complexité à l'architecture du véhicule



Après avoir entamé une collaboration technique en 2021, puis scellé un partenariat stratégique en 2023, Forvia et Smart Eye collaborent actuellement sur de multiples projets basés sur l'IA axés sur le comportement et les expériences du conducteur sûres dans l'habitacle.



La technologie doit être présentée sur le stand Forvia lors de l'Auto Shanghai, qui se tiendra jusqu'au 2 mai.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 6,8340 EUR Euronext Paris +5,46%