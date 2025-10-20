Forvia trébuche après ses ventes trimestrielles, les analystes pas convaincus

(AOF) - Forvia (-5,44%, à 10,075 euros) trébuche lourdement après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel en repli, tout en confirmant ses objectifs financiers annuels. Sur la période de juillet à septembre, les revenus de l’équipementier automobile se sont affaissés de 3,7%, à 6,121 milliards d’euros, mais progressent de 2% en organique. Le groupe a été impacté par un effet de change négatif de 238 millions d’euros, en raison de la dépréciation de l’euro face au dollar et au renminbi.

Ce niveau de chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux attentes de TP Icap Midcap qui tablait sur 6,194 milliards d'euros. Forvia sous-performe la production automobile mondiale de 440 points de base, dont environ 310 points de base dus à des effets volume et mix négatifs.

Dans le détail, les analystes de la banque d'affaires saluent le dynamisme de l'activité d'Electronics (+18,6% en organique), la bonne performance de la division Clean Mobility (+8,7% toujours en organique) qui bénéficie du ralentissement de l'électrification en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que le retour à la croissance de l'activité Lifecycle Solutions (+4,9%). La bonne performance de ces divisions a permis de compenser le repli de celles de Seatings (-9,5%) affectée par son mix-client en Chine, Interiors (-1,4%) qui a été pénalisée par des bases de comparaison difficiles en outillage en Amérique du Nord.

Au niveau des zones géographiques, en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) les revenus se sont affaissés de 1,8% en organique, tandis qu'ils ont progressé de 5,8% dans les Amériques. Enfin, en Asie ils ont reculé de 2,7%, avec un fort repli de 7,4% en Chine, en raison du reculé de l'activité chez BYD et Li Auto. Ces deux des clients clés dans le pays ont été confrontés à la pression de la concurrence locale.

Objectifs confirmés, recommandations neutres

Pour TP Icap Midcap, le point le plus positif de la publication de Forvia est la confirmation des objectifs financiers annuels. L'équipementier automobile vise un chiffre d'affaires 2025 compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants. La marge d'exploitation est quant à elle attendue entre 5,2 et 6% des revenus, tandis que le cash-flow net devrait être supérieur ou égal à celui de 2024 (655 millions d'euros). Forvia bénéficiera de son plan d'économies de 110 millions d'euros à horizon 2028. Le programme de réduction de postes a par ailleurs été réalisé à hauteur de 60%.

Enfin, le ratio dette sur Ebitda ajusté devrait être inférieur ou égal à 1,8 au 31 décembre 2025, hors contribution nette de cessions d'actifs. " Les processus de cession avancent conformément à nos objectifs, " a déclaré à ce propos le directeur général, Martin Fischer.

Les analystes ont qualifié cette publication trimestrielle de neutre et ont confirmé leur avis à Conserver, avec une cible de cours de 11 euros.

Sur la base de la publication du troisième trimestre et du consensus 2025 actuel, les analystes d'UBS ont déduit que les ventes implicites du quatrième trimestre devraient atteindre 6,7 milliards d'euros, soit un repli de 5% par rapport au quatrième trimestre 2024. Leur recommandation reste à Neutre sur l'action Forvia, avec un objectif de 10,20 euros.

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, les systèmes d’intérieur pour 19 %, les systèmes d’échappement pour 15 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 16 % et l’éclairage pour 14 %...

Chiffre d’affaires réalisé à 47 % en Europe-Moyen Orient-Afrique, à 27 % en Asie-Océanie (21 % en Chine) et à 26 % dans les Amérique ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 5 actionnaires stratégiques : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 %, Exor (5, %), Peugeot 1810 (3 %), le groupe Caisse des Dépôts (4 %) et les salariés (2 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 13 administrateurs, Martin Fischer étant directeur général depuis le 1 er mars.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires mené par un comité exécutif profondément remanié :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions (Faurecia Automotive Composites), le « manage by cash » et le remaniement de la dette,

- en réaction au relèvement des tarifs douaniers américains, extension du système de « lean manufacturing » à toutes les fonctions de l’entreprise et nouveau programme Simplify de réductions des coûts, soit 11O M€ d’économies d’ici fin 2028 pour un coôt total de 150 M€ ;

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité (près de 5 500 suppressions en 2025, soit un coût de restructurations de 247 M€) et du plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine (1/3 du marché mondial en volume) et porter à 38 %, vs 27 %, la part des revenus en Asie dès 2028,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox ou Smart Eye), logiciels graphiques (Rightware) - renforcé depuis 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation regroupée dans 80 centres de R&D (3,8 % des revenus), riche d’un portefeuille de près de 13 000 brevets avec 900 programmes en développement notamment en IA et logiciels en réorganisation depuis le début d’année :

- magasin d’applications Appning pour les 23 grandes marques automobiles mondiales,

- entité « Ignite » dédiée exclusivement aux logiciels ;

- Stratégie environnementale « Blue Effect» visant le net zéro en 2045 avec 2 étapes intermédiaires :

- 2O25 : réduction d’au moins 80 %, vs 2019, des émissions de CO2 des scopes 1 et 2,

- 2030 : réduction d’au moins 45 % des émissions de CO2 du scope 3,

- Division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- Solutions hydrogène proposées directement (réservoirs pour le transport et le stockage d’hydrogène) et gigafactory de piles à combustible, avec pour objectif 3,5 Mds€ de revenus ;

- Émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ ;

- Dette financière ramenée à 6,4 Mds€ à fin juin, donnant un effet de levier de 1,97, face à 4,4 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Marché mondial plombé par les réglementations environnementales en Europe et la montée de la concurrence chinoise dans les véhicules électriques ;

- Sensibilité des ventes aux six premiers clients : Volkswagen (19 %), Stellantis (10,5 %), Ford (9 %), Mercedes-Benz (7 %), GM (6 %) et BMW (5,5 %) ;

- Spéculations sur une cession de l’activité « Interiors », au 5 ème rang mondial par le chiffre d’affaires mais la moins rentable des divisions, dans le cadre de la stratégie de désendettement ;

- Après l’arrêt par Stellantis de son programme de pile à hydrogène développé au sein de Symbio, société commune avec Forvia et Michelin, dépréciation de 136 M€ sur la quote-part de Forvia ;

- Après une quasi-stabilité des ventes, de 13,1 %, une montée de 3,1 % du bénéfice opérationnel et une perte nette de 288,7 M€ à fin juin, objectifs 2025 inchangés : revenus de 26,3 à 27,5 Mds€, marge opérationnelle de 5,2 à 6 %, autofinancement libre stable autour de 500 M€ et levier de dette ramené à 1,8 ;

- Absence de dividende.