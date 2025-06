Forvia : subit une lourde rechute vers 7,92E information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:44









(CercleFinance.com) - Forvia subit une lourde rechute sous les 8E, jusque vers 7,92E : la marge de sécurité s'amenuise par rapport au récent plancher des 7,63E.

Le titre pourrait alors enfoncer la base du corridor 8,64/7,50E, en direction de 6,756E cette fois-ci, avec des points d'appui intermédiaires vers 7,25E ('gap' du 8 mai), puis 7,10E.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,1540 EUR Euronext Paris -1,52%