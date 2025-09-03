Forvia se refinance via une obligation senior à échéance 2031 information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Forvia a annoncé mercredi qu'il allait procéder à une émission de 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2031, afin de refinancer une partie de sa dette existante.



L'équipementier automobile explique avoir l'intention d'utiliser le produit de l'offre en vue de financer le rachat de ses obligations liées au développement durable affichant un taux de 2,75% et arrivant à échéance en 2027 et/ou des obligations au taux de 2,375% devant expirer en 2027, dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire.



Dans son communiqué, le groupe indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de son plan visant à rembourser ses passifs financiers à long terme.







