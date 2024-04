Forvia rebondit après avoir montré sa résilience au premier trimestre

(AOF) - Forvia (+2,88% à 13,93 euros) revient dans le vert après quatre séances de baisse après avoir connu un début d'année favorable. Le chiffre d’affaires a atteint 6,53 milliards d’euros au premier trimestre, en repli de 1,7%. L’équipementier automobile souligne qu'il affiche une croissance organique de 3,1% quand dans le même temps la production automobile mondiale a reculé de 0,8%. L'équipementier automobile a enregistré 6,5 milliards d'euros de commandes, en progression de 1 milliard sur un an.

Pour l'exercice en cours, l'entreprise vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros tout en anticipant une marge opérationnelle située entre 5,6% et 6,4% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à celui généré en 2023. Le ratio dette nette sur Ebitda ajusté est attendu sous 1,9.

Stifel reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 24 euros, et juge que le plus dur est passé avec ce premier trimestre, les vents contraires devant retomber au niveau de la géopolitique et des changes.

" Depuis le début de l'année, nous avons également réalisé des progrès significatifs dans l'exécution de notre deuxième programme de cession d'un milliard d'euros avec la conclusion d'une première transaction et la signature d'une deuxième opération, qui représentent ensemble environ 25 % du montant cible de produits de trésorerie. Ces avancées soulignent notre engagement sans faille en faveur du désendettement accéléré du groupe, notre priorité absolue ", a déclaré le directeur général, Patrick Koller.

L'exécution de ce second programme contribuera à améliorer l'objectif de ratio dette nette sur Ebitda ajusté au-delà de l'objectif de l'abaisser à moins de 1,5, qui faisait partie du plan Power25.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.