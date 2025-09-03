information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 09:11

Forvia propose l'émission de €500 Mlns d'obligations senior à échéance 2031

Forvia SE FRVIA.PA :

* PROPOSE L'ÉMISSION DE 500 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2031

* PRÉVOIT DE RACHETER LES OBLIGATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2027 ET/OU LES OBLIGATIONS SENIOR 2027 À HAUTEUR DU MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS

