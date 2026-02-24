Forvia prévoit en tout 10.000 suppressions d'emplois en Europe d'ici 2028, selon le DG

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

‌Forvia prévoit en tout ​10.000 suppressions d'emplois en Europe d'ici 2028 dans le ​cadre de son plan "EU-FORWARD" destiné ​à réduire les ⁠coûts et améliorer la ‌performance opérationnelle, a dit mardi le directeur général ​de ‌l'équipementier automobile Martin Fischer.

Le ⁠groupe, qui compte aussi se séparer de son activité ⁠intérieurs ‌pour se recentrer sur ⁠cinq métiers, est en ‌avance sur ce ⁠plan et avait déjà ⁠annoncé en ‌2025 les deux-tiers de ces ​suppressions ‌d'emplois, soit 6.400, a-t-il ajouté au cours ​d'une téléconférence de presse organisée pour ⁠les résultats 2025 et le nouveau plan stratégique "Ignite" de Forvia.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Mathias de Rozario, édité par ​Augustin Turpin)