Forvia prévoit des résultats 2024 dans le bas de la fourchette donnée en février

(AOF) - Forvia (-2,58% à 10,39 euros) fléchit ce mercredi après la présentation de ses résultats. L’équipementier abaisse ses prévisions et prévoit désormais pour l’année 2024 un chiffre d’affaires dans le bas de la fourchette livrée en février, à savoir entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette livrée en février, à savoir entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d’affaires. Le cash-flow net est cependant toujours attendu au moins à son niveau 2023 en valeur de 649 millions d'euros.

Forvia annonce une croissance organique de ses ventes de 2,7% sur un an à 13,53 milliards d'euros avec un Ebitda ajusté en hausse de 1,7% à 1,63 milliard. La marge opérationnelle a atteint 5,2 %, en hausse de 20 points de base sur un an, malgré un impact négatif exceptionnel d'Interiors en Amérique du Nord pour 30 points de base.

Forvia souligne que la performance du premier semestre 2024 a été fortement impactée par les opérations Interiors en Amérique du Nord. Elles ont été touchées début 2024 par un problème avec un fournisseur au Mexique qui a entraîné d'importantes perturbations jusqu'à la mi-avril.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.