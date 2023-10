Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia: prévisions confirmées, nouvelles cessions en vue information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - Forvia, l'équipementier automobile né du rapprochement entre le français Faurecia et l'allemand Hella, a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2023, malgré un environnement qualifié de 'volatile' du fait notamment du démarrage de la grève de l'UAW aux Etats-Unis.



Le groupe dit toujours viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 26,5 et 27,5 milliards d'euros, pour une marge opérationnelle allant de 5,2% à 6,2%.



Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires consolidé s'est accru de 2,5% à 6.528 millions d'euros, dont une croissance organique de 10,7% représentant une surperformance de plus de 700 points de base par rapport au marché.



D'après des données de S&P, la production automobile mondiale a en effet augmenté de 3,7% sur le trimestre écoulé, à 22,3 millions de véhicules légers.



En dépit du contexte d'inflation persistante et de taux d'intérêt élevés, Forvia a annoncé le lancement d'un programme de cession supplémentaire d'un milliard d'euros afin d'accélérer la réduction de sa dette.



La société souligne que toutes les opérations de cession qui restaient à conclure avant fin 2023 ont été finalisées dans les temps, générant ainsi un milliard d'euros de produits de trésorerie, conformément à son objectif.



A la Bourse de Paris, le titre Forvia reculait de 0,8% en début de matinée suite à cette publication.





