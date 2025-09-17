 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forvia place avec succès $500 mlns d'obligations senior à échéance 2033
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:19

Forvia SE FRVIA.PA :

* PLACE AVEC SUCCÈS 500 MILLIONS DE DOLLARS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2033

* LES OBLIGATIONS ONT OBTENU LES NOTATIONS DE CRÉDIT "BB+" PAR FITCH RATINGS, "B1" PAR MOODY'S ET "BB-" PAR STANDARD & POOR'S

* LE PRODUIT DES OBLIGATIONS REMBOURSERA SES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME EXISTANTES ET PROLONGERA LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE

Texte original nGNE7Pfv2z Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

