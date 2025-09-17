Forvia place avec succès $500 mlns d'obligations senior à échéance 2033

Forvia SE FRVIA.PA :
* PLACE AVEC SUCCÈS 500 MILLIONS DE DOLLARS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2033
* LES OBLIGATIONS ONT OBTENU LES NOTATIONS DE CRÉDIT "BB+" PAR FITCH RATINGS, "B1" PAR MOODY'S ET "BB-" PAR STANDARD & POOR'S
* LE PRODUIT DES OBLIGATIONS REMBOURSERA SES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME EXISTANTES ET PROLONGERA LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE
Texte original nGNE7Pfv2z Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer