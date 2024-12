Forvia: nouveau rebond vers les 9 E information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Forvia grimpe de +1,5% et pourrait refranchir les 9E et soulever la résistance des 9,05/9,1E qui s'oppose à une embellie plus substantielle depuis le 22 octobre.



En cas de succès, Forvia pourrait retracer la résistance des 9,8E du 27/09 et 26/08 pour grimper en direction du 'gap' des 10,3E du 1er juin puis des 10,5E.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,39 EUR Euronext Paris +2,39%