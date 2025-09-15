information fournie par Reuters • 15/09/2025 à 17:08

Forvia nomme Vanessa Picron au poste de Vice-Presidente Directrice de la Technologie

Forvia SE FRVIA.PA :

* NOMME VANESSA PICRON AU POSTE DE VICE-PRESIDENTE DIRECTRICE DE LA TECHNOLOGIE DU GROUPE

Texte original [https://tinyurl.com/y3m9ds47] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)