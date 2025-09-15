Forvia nomme Vanessa Picron au poste de Vice-Presidente Directrice de la Technologie

Forvia SE FRVIA.PA :
* NOMME VANESSA PICRON AU POSTE DE VICE-PRESIDENTE DIRECTRICE DE LA TECHNOLOGIE DU GROUPE
Texte original [https://tinyurl.com/y3m9ds47] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
Forvia SE FRVIA.PA :
* NOMME VANESSA PICRON AU POSTE DE VICE-PRESIDENTE DIRECTRICE DE LA TECHNOLOGIE DU GROUPE
Texte original [https://tinyurl.com/y3m9ds47] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
|11,2250 EUR
|Euronext Paris
|+1,22%
Afficher le drapeau palestinien sur les mairies le jour de la reconnaissance de la Palestine par la France le 22 septembre: l'idée poussée par le patron du PS Olivier Faure a suscité l'indignation à droite du champ politique et dans la communauté juive. Tout a ... Lire la suite
Le groupe Aéroports de Paris ( ADP ) revendique un trafic groupe de 37,2 millions de passagers au mois d'août, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire Paris-CDG et Paris-Orly), le trafic atteint 10,4 ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, menées par le CAC 4O, tandis que l'attention se concentre sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait se solder mercredi par la première baisse des taux aux États-Unis en 2025. ... Lire la suite
VusionGroup annonce avoir enregistré un résultat net ajusté de 42,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en hausse de +441% par rapport aux 7,9 millions d'euros réalisés un an plus tôt. En données publiées (IFRS), le résultat net ressort néanmoins ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer