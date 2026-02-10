 Aller au contenu principal
Forvia nomme un nouveau vice-président exécutif
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:56

L'équipementier automobile a nommé Sébastien Limousin au poste de vice-président exécutif de sa Business Group Seating, à compter du 16 février prochain.

Il remplacera Stéphane Noël, qui a décidé de quitter le groupe pour poursuivre une nouvelle opportunité à la fin du mois de mars et qui assurera une transition fluide dans les semaines à venir.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris, Sébastien apporte une solide expérience de leadership acquise depuis son arrivée chez Forvia en 2014. Au cours des dix dernières années, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de program manager au sein du Business Group Interior Systems, puis de vice-président en charge des ventes, programmes et de la stratégie pour le Business Group Clean Mobility. Depuis juillet 2025, il était vice-président exécutif de Clean Mobility.

Il reportera directement à Martin Fischer, directeur général du groupe, qui a déclaré : "la nomination de Sébastien intervient à un moment où Seating dispose d'opportunités significatives pour accélérer sa croissance et créer davantage de valeur pour nos clients et pour le groupe. Sa capacité démontrée à stimuler l'innovation et à renforcer la performance opérationnelle fait de lui le leader idéal pour porter nos activités Seating vers de nouveaux sommets".

