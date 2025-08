Forvia: Goldman Sachs dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 11:12









(Zonebourse.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 24 juillet, le seuil de 5% du capital de Forvia , au résultat d'une acquisition d'actions de l'équipementier automobile hors marché.



Par la suite de ce franchissement de seuil, la banque new-yorkaise a précisé détenir individuellement 10.992.203 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 5,58% du capital et 4,75% des droits de vote.





