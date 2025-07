Forvia : Franchit les 8,8E, se hisse vers 9,3E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Forvia Franchit la résistance des 8,8E (testée du 29 mai au 26 juin) puis des 9E (du 10 au 20 mars) et se hisse vers 9,3E: une sortie 'par le haut' du corridor 7,61/8,73E induit un objectif de 9,80E (ex-zénith du 26/08 puis 27/09/2024).





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,3840 EUR Euronext Paris +7,27%