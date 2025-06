Forvia: émission de 200 millions d'euros d'obligations information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Forvia a annoncé aujourd'hui procéder à une émission de 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles.



Ces obligations seront consolidées avec les 750 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 émises le 24 mars 2025 et formeront une série unique à l'expiration d'une période de distribution de 40 jours.



Forvia va utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat des obligations Forvia au taux de 2,75 % et à échéance 2027 dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire.



Le groupe va également payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des Obligations Nouvelles.



Forvia prévoit de racheter les Obligations liées au Développement Durable 2027 à hauteur du montant nominal des Obligations Nouvelles.





