Forvia : dévisse de -6%, referme le 'gap' des 10,89E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 09:59

Forvia dévisse de -6%, enfonce sa MM200 (11,42E), ouvre un "gap" sous 11,37E et referme le 'gap' des 10,89E du 25/11/2025.
Le prochain objectif devient le palier des 10E, ex-plancher des 21 octobre et 21 novembre dernier, le suivant sera le comblement du "gap" des 8,75E du 1er juillet 2025.

FORVIA (EX FAURECIA)
10,7050 EUR Euronext Paris -6,99%
