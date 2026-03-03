Forvia : dévisse de -6%, referme le 'gap' des 10,89E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 09:59
Le prochain objectif devient le palier des 10E, ex-plancher des 21 octobre et 21 novembre dernier, le suivant sera le comblement du "gap" des 8,75E du 1er juillet 2025.
Valeurs associées
|10,7050 EUR
|Euronext Paris
|-6,99%
A lire aussi
-
Après une "très bonne année" 2025, le groupe de haute technologie Thales croit en un cycle favorable "long d'une génération", porté par la hausse des budgets militaires, a fortiori dans un contexte où vient d'éclater la guerre au Moyen-Orient, qui "crédibilise" ... Lire la suite
-
Dissuasion nucléaire française : une "surmarche" budgétaire pour financer l'augmentation du nombre de tête, selon Catherine Vautrin
La dissuasion nucléaire représente actuellement "13% du budget de la défense", qui s'élève en tout à 57,1 milliards d'euros en 2026. La ministre des Armées, Catherine Vautrin a précisé mardi 3 mars le financement de l'augmentation du nombre de têtes nucléaires ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
La cour d'appel de Versailles a rendu mardi matin un avis "partiellement favorable" concernant l'extradition de Madiambal Diagne, patron de presse sénégalais, critique du pouvoir de son pays. "La cour a émis ce jour un avis partiellement favorable sur la demande ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer