Forvia: croissance organique de plus de 3% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Forvia annonce, au titre du premier trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 6,53 milliards d'euros, en baisse de 1,7% en données publiées mais en croissance de 3,1% en organique, soit une surperformance de 390 points de base sur la production automobile mondiale.



L'équipementier précise que cette surperformance s'explique pour 530 pb environ par des effets volume, mix et prix, contrebalancés à hauteur de 140 pb environ par un mix régional défavorable. Toutes ses activités ont enregistré une surperformance.



Revendiquant aussi sur la période une 'prise de commandes robuste à 6,5 milliards d'euros' (en hausse d'un milliard en comparaison annuelle), Forvia confirme ses objectifs financiers pour 2024 et se dit 'en bonne voie vers la réalisation de l'ambition Power 2025'.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +5.54%