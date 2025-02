Forvia: cash-flow net quasi-stable en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Forvia dévoile au titre de 2024 un cash-flow net quasi-stable (+0,9%) à 655 millions d'euros, supérieur à son objectif minimal de 550 millions, et une marge opérationnelle en repli de 0,1 point à 5,2% du chiffre d'affaires, conformément à sa fourchette-cible de 5-5,3%.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier, à 27 milliards d'euros, a augmenté de 0,4% en organique, soit une surperformance de 150 points de base par rapport au recul de 1,1% de la production automobile mondiale, et ce malgré un mix client et géographique défavorable.



'Lors de sa dernière réunion du 27 février 2025, le conseil d'administration a décidé de ne proposer aucun dividende à verser en 2025 afin d'accélérer la priorité absolue du groupe, à savoir le désendettement', rappelle-t-il.



Pour 2025, Forvia prévoit un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024, une marge opérationnelle comprise entre 5,2 et 6%, ainsi qu'un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros.





