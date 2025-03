Forvia : -3,5% vers 8,12E, les 7,42 en ligne de mire ? information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - Forvia décroche de -3,5% vers 8,12E, le titre continuant de pâtir des annonces de hausses des droits de douane sur les pièces automobiles importées vers les USA.

Le repli s'est également poursuivi après l'annonce d'une émission obligataire de 500Mns de $ (le 26/03).

Le titre semble bien parti pour retracer son plancher des 7,42E du 4 mars.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,0940 EUR Euronext Paris -4,03%