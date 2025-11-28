 Aller au contenu principal
Forvia : +2% au-delà de 11,9E, +15% en hebdo
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 10:59

Forvia avance de +2% au-delà de 11,9E, le titre s'envole de +15% en hebdo et retrace la résistance majeure testée les 25 août, 25 septembre, 29 octobre et début novembre.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
12,0800 EUR Euronext Paris +3,42%
