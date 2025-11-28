Forvia : +2% au-delà de 11,9E, +15% en hebdo

Valeurs associées
|12,0800 EUR
|Euronext Paris
|+3,42%
A lire aussi
-
(AOF) - Forvia (+3,30% à 12,06 euros) Forvia rebondit. "À la suite des récentes couvertures médiatiques, Forvia souhaite apporter des clarifications à ses collaborateurs, partenaires et parties prenantes concernant les processus actuels de cession", déclare dans ... Lire la suite
-
(AOF) - Casino (+6,66% à 0,2626 euro) Le groupe de distribution alimentaire se dirige vers une deuxième séance de suite dans le vert. Casino a annoncé ce lundi le détail de son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement ... Lire la suite
-
Le gouvernement et ArcelorMittal ont réaffirmé vendredi leur opposition ferme à toute nationalisation des actifs français de l'aciériste, au lendemain de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi LFI en ce sens, qui risque ... Lire la suite
-
Agir sur la restauration collective, réduire le gaspillage alimentaire... mais pas de "réduction" de consommation de viande: le gouvernement a publié vendredi, avec plus de deux ans de retard et de nombreuses controverses, sa Stratégie nationale pour l'alimentation, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer