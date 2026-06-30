Fortune Brands en hausse après que Truist Securities a relevé sa recommandation à « acheter »

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30 juin - ** L'action du fournisseur de matériaux de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N affiche une hausse de 2 % à 51,82 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Truist Securities relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 45 $ à 70 $ ** La société de courtage revoit à la hausse sa recommandation sur le titre en raison du potentiel de redressement lié à la nomination de Jesse Singh au poste de nouveau directeur général

** Elle souligne que les difficultés de FBIN ont principalement porté sur la mise en œuvre au niveau des marques et l’allocation du capital, et que le travail du directeur général Singh chez AZEK montre un potentiel d’amélioration de l’activité

** Sur 17 courtiers, cinq attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 11 la note « conserver » et un la note « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 2 % depuis le début de l’année