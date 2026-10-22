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« Fortnite », d'Epic Games, fait son retour sur l'App Store d'Apple en Australie
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 03:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Epic Games a annoncé mercredi que son célèbre jeu de tir « Fortnite » ferait son retour jeudi sur l'App Store d'Apple AAPL.O en Australie, après que le tribunal fédéral du pays a jugé que le fabricant de l'iPhone avait enfreint le droit de la concurrence et lui a ordonné d'ouvrir son système d'exploitation iOS.

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