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« Fortnite » d'Epic Games fait son retour dans les App Stores du monde entier
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Epic Games a annoncé mardi que son célèbre jeu de tir « Fortnite » était de retour dans les App Stores du monde entier, le développeur de jeux vidéo se montrant confiant quant à l'issue favorable du procès en cours contre Apple.

« Une fois qu'Apple sera contrainte de dévoiler ses coûts, les gouvernements du monde entier ne toléreront plus les frais abusifs d'Apple », a déclaré Epic dans un communiqué.

Epic, un studio américain soutenu par le groupe chinois Tencent 0700.HK , est engagé dans une bataille juridique avec Apple depuis 2020 et a affirmé que la pratique de la société consistant à prélever une commission pouvant atteindre 30 % sur les paiements intégrés aux applications violait les règles de la concurrence américaines.

« Apple sait que le tribunal fédéral américain l'obligera à faire preuve de transparence sur la manière dont elle prélève ses frais sur l'App Store », a déclaré Epic.

L'année dernière, « Fortnite » a été mis à disposition sur l'App Store aux États-Unis après une interdiction de près de cinq ans.

« Fortnite », l’un des jeux les plus populaires au monde, suit le principe du « battle royale » (le dernier survivant) et compte des millions de joueurs quotidiens qui dépensent des sommes importantes en monnaie virtuelle pour acheter des objets cosmétiques pour leurs avatars.

Cependant, Epic a annoncé plus tôt cette année qu’il allait supprimer plus de 1 000 emplois suite à une baisse de l’engagement pour « Fortnite » due à l’incertitude macroéconomique et à un contexte de dépenses difficile.

Epic a déclaré que « Fortnite » n'était pas encore de retour sur l'App Store australien, car Apple continue d'appliquer de nombreuses conditions imposées aux développeurs que le tribunal avait jugées illégales.

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