Fortive relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fortive FTV.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir dépassé les estimations de ventes et de bénéfices du troisième trimestre grâce à une forte demande pour ses logiciels d'automatisation industrielle, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 10 %.

Le segment des solutions d'exploitation intelligentes du fabricant d'équipements industriels, qui a également bénéficié d'une forte demande d'instruments professionnels et d'outils de détection de gaz, a enregistré une hausse de 2,6 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 699 millions de dollars.

Ce segment produit des logiciels tels qu'Accruent, Gordian et ServiceChannel, utilisés pour gérer les flux de travail tels que l'entretien et la réparation des propriétés et le suivi des actifs.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,63 et 2,67 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,50 à 2,60 dollars par action.

Le bénéfice ajusté de Fortive au troisième trimestre s'est élevé à 68 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 57 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Ses ventes trimestrielles ont augmenté de 2,3 % à 1,03 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, contre des attentes de 1,01 milliard de dollars.