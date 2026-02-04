 Aller au contenu principal
Fortive progresse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant de produits industriels Fortive FTV.N sont en hausse de 3 % à 56 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, aidé par une demande résistante dans son unité d'automatisation industrielle

** FTV prévoit un bénéfice ajusté de 2,90 $ à 3 $ par action pour l'exercice 26 , contre une estimation moyenne de 2,84 $ par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 90 cents , contre 80 cents l'année précédente

** La TVF a chuté de 2,3 % en 2025

