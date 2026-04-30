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Fortive dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande dans le secteur de l'automatisation industrielle
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits industriels Fortive FTV.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue dans son secteur de l'automatisation industrielle.

Un nombre croissant d'entreprises investissent massivement dans l'optimisation de leurs opérations industrielles, ce qui a stimulé la demande en technologies de construction, profitant ainsi à des sociétés telles que Fortive.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 70 cents par action au premier trimestre, contre 55 cents par action il y a un an. Les analystes tablaient en moyenne sur 64 cents par action.

* La société basée à Washington , qui fabrique des équipements de mesure industrielle et des solutions d'automatisation logicielles pour divers secteurs, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,07 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,04 milliard de dollars.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté de 2,90 à 3,00 dollars par action, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations de 2,96 dollars, selon les données compilées par LSEG.

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