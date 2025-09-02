Fortive chute après que Morgan Stanley l'a rétrogradé à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipement industriel Fortive Corp FTV.N ont baissé de 1,4 % à 47 $ après que Morgan Stanley ait réduit sa note de "surpondération" à "poids égal"

** "Avec environ 40 % des revenus de l'entreprise liés aux dépenses gouvernementales et de santé, le chemin de la reprise est incertain et obscurci par l'incertitude politique aux États-Unis" - courtage

** Réduit le PT à 50 $ de 90 $, ce qui implique toujours une hausse de 4,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Bien que nous soyons prudents sur le chiffre d'affaires, nous pensons que le BPA sera protégé par des prévisions de marges conservatrices" - courtage

** La médiane des prévisions de 20 courtiers couvrant le titre est de 56 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 15,3 % depuis le début de l'année