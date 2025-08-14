Fortive chute après que Barclays l'a rétrogradé à "equal-weight" et a réduit ses prévisions de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août - ** Les actions du fabricant de produits industriels Fortive FTV.N ont baissé de 1 % à 48 $ dans les échanges de pré-marché
** Barclays rétrograde la note de "overweight" à "equal-weight", et réduit également le prix cible de 58 $ à 54 $
** Le nouveau prix cible représente encore une hausse de 10,8 % par rapport à la dernière clôture du titre
** Barclays estime que les perspectives de la société pour le second semestre semblent difficiles à atteindre, en raison d'une croissance lente et d'un déploiement de capital limité
** Huit des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, douze comme "conservée"; leur prévision médiane est de 57 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 13,8 % depuis le début de l'année
