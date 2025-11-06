Fortinet s'effondre en raison de la faiblesse de ses perspectives de revenus au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O chutent de 9,3 % à 77,99 $ dans les transactions de pré-marché

** La société prévoit des revenus pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** Au moins cinq maisons de courtage ont réduit les prévisions sur le titre

** Jefferies considère le ralentissement de la croissance de Fortinet comme une préoccupation, notant la baisse des perspectives de revenus des services de l'entreprise pour l'année fiscale et la révision de son calendrier de redressement, désormais attendu pour le second semestre 2026 au lieu du quatrième trimestre 2025

** FTNT annonce un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,70 milliard de dollars; le bénéfice par action ajusté a été de 74 cents contre 63 cents estimés

** La note moyenne de 44 analystes sur les actions est "hold"; PT médian à 86 $ - données compilées par LSEG

** L'action FTNT a baissé de 8,89% depuis le début de l'année, à la dernière clôture