 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fortinet progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O ont augmenté de ~6% à 83,40 $ après la cloche ** La société prévoit pour des revenus annuels largement supérieurs aux attentes de Wall Street, signalant de fortes dépenses des entreprises pour ses services de cybersécurité

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 7,5 et 7,7 milliards de dollars, contre des estimations de 7,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté annuel devrait se situer entre 2,94 et 3,00 dollars, contre des estimations de 2,94 dollars

** Chiffre d'affaires de 1,91 milliard de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 1,86 milliard de dollars

** L'action a chuté de ~16% en 2025

Valeurs associées

FORTINET
79,3700 USD NASDAQ -2,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank