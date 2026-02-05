Fortinet progresse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O ont augmenté de ~6% à 83,40 $ après la cloche ** La société prévoit pour des revenus annuels largement supérieurs aux attentes de Wall Street, signalant de fortes dépenses des entreprises pour ses services de cybersécurité

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 7,5 et 7,7 milliards de dollars, contre des estimations de 7,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté annuel devrait se situer entre 2,94 et 3,00 dollars, contre des estimations de 2,94 dollars

** Chiffre d'affaires de 1,91 milliard de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 1,86 milliard de dollars

** L'action a chuté de ~16% en 2025