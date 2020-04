Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fortement impacté par le coronavirus, le trafic Air France-KLM s'est effondré en mars Reuters • 09/04/2020 à 07:46









PARIS, 9 avril (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA , lourdement frappé par les conséquences de la pandémie de coronavirus comme les autres acteurs mondiaux du transport aérien, a fait état jeudi d'un effondrement de son trafic passagers en mars. Avec 3,6 millions de passagers transportés, en recul de 56,6% par rapport à mars 2019, le groupe a été "fortement impacté par le COVID-19, reflétant l'extension progressive des réductions de capacité suite à l'expansion mondiale du virus", souligne le groupe dans un communiqué. Air France-KLM prévoit pour avril et mai que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial pour contrer la pandémie. "Au-delà de mai 2020, le groupe n'est actuellement pas en mesure de fournir des informations en raison du niveau élevé d'incertitude sur la durée de la crise", précise le communiqué diffusé jeudi. Invité mercredi soir sur France 2, le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a réaffirmé qu'Air France bénéficierait d'un "soutien massif" de la part de l'Etat, seule solution pour que la compagnie aérienne se sorte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. "Quasiment tous les avions sont cloués au sol, il n'y a quasiment plus de trafic aérien, Air France perd des milliards d'euros par mois", a dit le ministre. "Ce n'est pas un coup de pouce dont va avoir besoin Air France, c'est un soutien massif de la part de l'Etat", a-t-il poursuivi, ajoutant: "Air France aura ce soutien massif de la part de l'Etat. Nous voulons à tous prix préserver cette compagnie aérienne qui est un fleuron industriel français." (Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.02%