Forte reprise à Wall Street sur fond d'espoirs sur les droits de douane

(AOF) - Les indices américains ont fortement rebondi au lendemain d’un net repli consécutif aux nouvelles critiques de Donald Trump à l’encontre du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré aujourd'hui qu'il s'attendait à une désescalade de la guerre commerciale avec la Chine et qu'il pensait qu'un accord pouvait être trouvé. Les investisseurs ont également réagi aux nombreux résultats d’entreprises, comme ceux de 3M. Le Dow Jones a progressé de 2,66 %, à 39 186,98 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,71 % à 16 300,42 points.

Le titre 3M a bondi de 8,12% à 136,33 dollars. Les investisseurs saluent la solide performance trimestrielle du conglomérat industriel à rebours de ses craintes liées à l'impact des droits de douane sur son bénéfice annuel. La firme américaine, propriétaire notamment des marques Scotch et Post-it a publié un bpa ajusté en hausse de 10% à 1,88 dollar au titre des trois premiers mois de 2025 contre un consensus de 1,77 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique macro-économique d'envergure n'est programmée aux États-Unis ce mardi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danaher

Avec des résultats trimestriels en léger repli, Danaher a néanmoins fait mieux que prévu. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net s'est élevé à 954 millions de dollars, contre 1,09 milliard de dollars un an plus tôt. De son côté, le bénéfice par action ajusté a atteint 1,88 dollar, contre 1,92 dollar précédemment et des attentes autour de 1,62 dollar. Enfin, le chiffre d'affaires s'est légèrement affaissé (-0,95 %) pour s'installer à 5,74 milliards de dollars.

GE Aerospace

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires ajusté de GE Aerospace s'élève à 9,001 milliards de dollars, soit une hausse de 11%. Le bénéfice net a progressé de 13% à 2,2 milliards de dollars. Le BPA ajusté a augmenté de 60% à 1,49 dollar. Les commandes sur les trois premiers mois de l'année atteignent les 12,3 milliards de dollars, soit une hausse de 12%.

Moody’s

Moody’a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action sur les trois premiers mois de cette année est passé de 3,37 à 3,83 dollars en un an. Parallèlement, sur la même période, le chiffre d’affaires a progressé de 8 %, à 1,9 milliard de dollars. En revanche, la maison-mère de la célèbre agence de notation a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels.

Northrop Grumman

Le groupe de défense Northrop Grumman recule fortement, après avoir dévoilé des profits en net recul et réduit sa prévision de bénéfice par action 2025. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 481 millions de dollars, soit 3,32 dollars par action contre respectivement 944 millions de dollars et 6,32 dollars un an plus tôt. Cette année, Northrop Grumman a enregistré une charge avant impôts de 477 millions de dollars après avoir procédé à des changements destinés lui permettre d'accélérer la production du bombardier stratégique américain, B-21.

Regeneron

Regeneron a annoncé " une expansion significative de sa capacité de production " grâce à un accord de plus de 3 milliards de dollars avec Fujifilm Diosynth Biotechnologies. En accédant à la nouvelle usine biopharmaceutique de son partenaire, le laboratoire new-yorkais devrait quasiment doubler sa production à grande échelle aux États-Unis. Pour y parvenir, Regeneron devra effectuer un transfert de technologie immédiat.

Verizon Communications

Verizon Communications a perdu plus d'abonnés à la téléphonie mobile au premier trimestre que prévu. Le géant américain des télécommunications a enregistré une perte de 289 000 abonnés après un record de 568 000 nouveaux abonnés au cours du trimestre de décembre. Les analystes s'attendaient à ce que la société perde 166 400 abonnés. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 1,5 % à 33,5 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes (33,24 milliards de dollars).