"Forte progression" de l’investissement responsable en France (AGF)

(AOF) - L'AFG (Association Française de la Gestion financière) signale une "forte progression" de l’investissement responsable (IR) en France l’année dernière, dans son panorama annuel. En 2024, l’IR "a connu une nette accélération avec des encours", atteignant 2 701 milliards d’euros soit une hausse de 15,2 % à périmètre constant, après une hausse de 5,8 % en 2023 et de 6,9 % en 2022. Ces chiffres en croissance "montrent que les investisseurs européens gardent le cap et confirment leurs choix en matière d’investissement responsable".

L'AFG précise que les encours des fonds et mandats Article 8, à 2 603 milliards augmentent de 15,9 %, tandis que les encours des fonds et mandats Article 9 à 98 milliards, augmentent de 7,4 %. 59 % des encours de fonds et mandats gérés en France sont classifiés IR.

Les fonds IR français "jouent un rôle clé dans cette dynamique" souligne l'AFG, évoquant 1 283 milliards d'encours IR, en hausse de 14,1 %, et une croissance supérieure à celle des fonds de droit français (+9,8 %). Aujourd'hui, 61 % des encours des fonds domiciliés en France sont classifiés Article 8 ou Article 9, avec des taux d'adoption de 81 % pour les OPCVM et de 44 % pour les FIA.

L'investissement responsable attire majoritairement des investisseurs institutionnels, qui détiennent 73 % des encours IR (fonds et mandats), contre 27 % pour la clientèle privée. Concernant les fonds IR gérés en France, 43 % des encours sont destinés aux investisseurs particuliers, notamment grâce à l'épargne salariale, l'épargne retraite et la diffusion des labels.