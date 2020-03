Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte hausse du nombre de décès imputés au coronavirus aux Etats-Unis Reuters • 27/03/2020 à 18:06









27 mars (Reuters) - Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi avoir comptabilisé 85.356 cas de contaminations et enregistré 1.246 morts imputées au coronavirus, ce qui représente une hausse de 252 décès par rapport au total de la veille. Ce bilan a été dressé à partir des chiffres connus jeudi à 16h00 (heure de la côte Est). Les services sanitaires américains, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), précisent que ce bilan ne reflète pas forcément les cas enregistrés dans chacun des 50 Etats américains. (Vishwadha Chander; version française Nicolas Delame)

