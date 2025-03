Forte hausse du cuivre : les Etats-Unis vont imposer 25% de droits de douane

(AOF) - Donald Trump a confirmé que le métal rouge sera soumis à une taxe douanière supplémentaire de 25%, au même titre que l'aluminium et l'acier. Aujourd'hui, le cours du cuivre gagne 5,50% à 4,807 dollars la livre. La semaine dernière, le président américain avait signé un décret ordonnant une enquête pour déterminer si les importations de cuivre, de déchets de cuivre et de produits dérivés du cuivre menacent de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Donald Trump avait ainsi ouvert la voie à une hausse des droits de douane sur ce métal.

